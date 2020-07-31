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أحمد ريان يكشف هل فاوضه الزمالك لخطفه من الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات لضمه خلال الفترات الماضية، وقال أحمد ريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"الزمالك لم يفوضني ولم يحرضني أحد على الرحيل عن الأهلي ..كل هذا الكلام مجرد أشاعات لم تحدث"

وتابع أحمد ريان أن نادر شوقي وكيله نصحه بالخروج للإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب، وهو ما حدث وانتقلت من الأهلي على سبيل الجونة على سبيل الإعارة ونجحت في التعبير عن قدراتي بشكل جيد حتى الأن.

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وكشف أحمد ريان أنه يعتبر عماد متعب هو مثله الأعلى على المستوى المحلي، بينما يعتبر سواريز مهاجم الأسباني هو مثله الأعلى على المستوى العالمي، وأضاف أحمد ريان :" رحلت للجونة للعب بشكل مستمر لرغبتي في التواجد بالمنتخب الأوليمبي وشعرت إن الفرصة صعبة حاليا في الأهلي .. كابتن ياسر ريان والدي  كان معارض جدا للموضوع ده وعايزني أكمل لكن هو سايبني آحد القرارات براحتي"

واختتم ريان حديثه بأنه يرغب في ختام الموسم بشكل جيد مع الجونة، كما يرغب في الظهور المميز مع المنتخب الأوليمبي في اولمبياد طوكيو المقرر اقامتها الموسم المقبل بعد تأجيلها لمدة عام.

 

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