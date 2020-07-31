شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حمض اليوريك أسيد وآلام العضلات.. أخطر أعراض الإفراط فى تناول اللحوم للرياضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أكل اللحوم من أبرز عادات عيد الأضحى سواء عن طريق الفتة التي تحرص الأسرة المصرية على تناولها أول أيام العيد أو فى وقفة عرفات أو المشويات في ظل الحرص على ذبح الأضحية والعزومات الأسرية.

ولا يختلف الرياضيون عن غيرهم فى الطقوس، حيث إنهم يحرصون أيضًا على التمسك بهذه العادات فى عطلات العيد مع أسرهم ولكن تناول الرياضيين للحمة بكميات كبيرة يسبب أضرارًا من الناحية الطبية، خاصة مع اقتراب استئناف الدوري الممتاز شهر أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر.

وحرص الخليج 365 على رصد أبرز أضرار تناول اللحوم بكثرة على الرياضيين، وفقًا لدكتور المنتخب السابق طارق سليمان كالتالي:

تسبب كثرة تناول اللحمة إصابة الرياضيين بـ آلام المفاصل.

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تسبب آلام العضلات .

تسبب في زيادة حمض اليوريك أسيد.

كما تتسبب فى زيادة الحمل على الكبد .

فيما تتسبب أيضًا فى الإصابة بآلام المعدة .