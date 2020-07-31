شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق للأهلي: لو مش هرجع ألعب.. عايز أجدد اعارتي للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أكرم توفيق لاعب الأهلي المعار للجونة أنه يُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن ولكنه لن يؤدي أدوارها 100 % خاصة وأن مركزه الأصلي هو متوسط الميدان الدفاعي، وقال أكرم توفيق في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" سأتحدث مع إدارة الأهلي قبل عودتي لصفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد في حالة أن هناك رغبة في الاعتماد عليا سأعود، أما لو هناك اتجاه لاستبعادي سأجدد اعارتي للجونة موسم أخر"

وتابع أكرم توفيق أنه رحل للجونة من الأساس من أجل الحصول على فرصة اللعب بعد أن وجدتها صعبة في الأهلي لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركزي وبالتالي فليس من المنطقي أن أعود لأصبح خارج الحسابات من جديد، وهذا ليس معناه أنني مُتكبر أو أرفض العودة للأهلي ولكن لابد أن أشارك لأحافظ على موقعي في تشكيلة المنتخب الأوليمبي قبل أولمبياد طوكيو.

وكشف أكرم توفيق أنه ترعرع في عائلة كروية حيث يلعب 3 من أخواته كرة القدم، معلقاً :"والدي رحمة الله كان يشجعنا جميعاً وكان يرغب في نجاحنا في مشوارنا بكرة القدم ولكنه كان دائماً يقول لي عيزك تبقى كويس ولكن عايز شقيقك أحمد هو اللي يكسب"، في إشارة لأحمد توفيق لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي.