شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: فايلر يُجيد التعامل النفسي مع لاعبي الأهلي.. والكورونا سر اطالة شعري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأحمر يشبه إيهاب جلال مدرب المقاصة، موضحا أن الخواجة بارع في التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية، وقال الشيخ، خلال حواره لقناة ناديه :" استفدت الكثير من إيهاب جلال داخل وخارج الملعب وأضاف لى الكثير وأعشق هذه النوعية من المدربين الذين يجيدون التعامل النفسي مع اللاعبين خاصة أن هذه النقطة تجعل اللاعب يعطى أفضل ما عنده في الملعب".

وتحدث الشيخ، عن بداياته مع كرة القدم قائلا:" أصدقائى أو من شجعونى لخوض اختبارات الأندية وبدأت مسيرتى مع نادى تليفونات بنى سويف ثم صعدت معهم إلى الدوري الممتاز ولكنى لم أشارك مع الفريق".

وكشف أحمد الشيخ كواليس العزل المنزلى التي تسبب به فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن الوباء العالمى أجبره على تطويل شعره لافتا إلى أنه لم يخرج من منزله طول فترة العزل مشيرا إلى أنه لم يذهب إلى "الحلاق" حتى لايؤذى أسرته.

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أضاف الشيخ :"بعد نزولي للتدريبات ومشاركتي مع الفريق في المباريات الودية، ظهرت بمستوى جيد للغاية، لذلك فضلت الاستمرار على هذا الشكل لفترة وٍسأقص شعري بعد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا:"جميع اللاعبين لديهم اصرار كبير على الفوز بالبطولة.