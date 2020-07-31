شكرا لقرائتكم خبر عن اسلام محارب: رحيلى عن الأهلي كان مفاجأة ومباراة الترجي نقطة سوداء في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اسلام محارب نجم نادي الجونة أن أبرز المراحل في مسيرته الكروية كانت خلال لعبه لسموحة ومن بعدها فترة لعبه للأهلي والتي شهدت مشاركته مع الفريق الأحمر في البطولة الافريقية، وقال محارب في تصريحات لبرنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير :"بدأت مسيرتي الكروية في نادي كفر الشيخ وانتقلت بعدها للأهلي ورحلت عنه وأنه عمري 20 عاماً ولعبت في العديد من الأندية أبرزها الجونة وسموحة قبل أن أعود مُجدداً للأهلي وتم بيعي في الموسم الماضي للجونة"

وتابع اسلام محارب أنه شعر بالحاجة للعب بشكل مستمر، ودخل الجونه في مفاوضات لضمه ليوافق الأهلي على بيعه بشروط معينه تم وضعها في العقد، معلقاً :"آخر 6 شهور ليا مع الأهلي إتكلمت مع مسئولي الفريق بخصوص لو في نية لرحيلي نتكلم في العروض اللي جيالي، لكن الأمر تم رفضه وإتأكدلي إني مكمل مع الفريق فرحيلي كان مفاجأة خاصة إني كنت بأدي بشكل كويس في الوقت اللي كنت بلعب فيه"

وتابع :"مباراة الأهلي والترجي في تونس نقطة سودة في حياتي وذكرى سيئة للغاية .. إحنا إتعرضنا لكل حاجة صعبة للأسف خارج الملعب إحنا كنا بنروح من للفندق في ساعتين والوقت الطبيعي 40 دقيقة غير إن وقت التمرين بتاعنا كانوا بينزلوا الناشئين معانا ويوم الماتش تعرضنا لأجواء صعبة جدا كنا في توتر مش طبيعي"