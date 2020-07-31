شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي تهنئة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حيث حيتفل اليوم المدير الفني الفرنسي بعيد ميلاده الـ 49 ، ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك التهنئة بصورة لكارتيرون مكتوب عليها : ‏نحتفل اليَوم بعيد ميلاد مدربنا؛ باتريس كارتيرون.. كل عام وأنت بخير. ????

من ناحية اخري وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج تدريبي وتأهيلي خاص للثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم المحترفان في صفوف الفريق، لتطبيقه فور وصولهما القاهرةن وذلك لتعويض غيابهما عن فترة الاعداد التي انطلقت منذ ما يقرب من شهر استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري.



كارتيرون 2



كارتيرون



كارتيرون 2



كارتيرون

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وينتظر مسئولو نادي الزمالك وصول الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم قادمان من بلادهما خلال الساعات المقبلة، بعدما انهي الزمالك كافة الازمات التي كانت تعيق وصولهما للقاهرة وفي مقدمتها ظروف الطيران بين المغرب ومصر ، وكذلك المستحقات المتأخرة للاعبين لدي نادي الزمالك.

ومن المنتظر ان يصل الثنائي خلال 48 ساعة وذلك وفقا لتأكيدات مسئولي الزمالك الذين تحدثوا منذ ايام عن موعد عودة وصول الثنائي المغربي، حيث كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن تواصله مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب ، من أجل حسم عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من بلادهما للمشاركة في تدريبات الزمالك، وأشار أمير مرتضي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.

أضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.