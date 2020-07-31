محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس:
الرجاء وأحداد يوجهان رسالة للزمالك بثلاثية في نهضة الزمامرة
أكرم توفيق: انتظر جلسة مع الأهلي "لوضع النقاط فوق الحروف".. وليس لديّ شروط
الشيخ يتحدث عن.. تشابه فايلر وجلال.. مركز جديد.. ورهبة اللعب للأهلي
الساحر في مواجهة السفاح.. بن رحمة ومتروفيتش يتأهبان للعرض الأخير
محارب: نهائي رادس "نقطة سوداء".. والفوز به كان يعني "موتنا"
باسم علي: إهمالي سبب ابتعادي عن الأهلي.. ولم يتحدث معي أحد للعودة
مصدر لمصراوي: خلال ساعات.. فيفا سيمدد عمل اللجنة الخماسية ٤ شهور
بطاقة "بريميرليج" الأخيرة.. فولهام يتجاوز كارديف ويتأهل لمواجهة برينتفورد
تقرير.. "حياة أو موت".. مدربون تحسم "ذات الأذنين" مصيرهم في أغسطس
مصدر لمصراوي: اتجاه لإلغاء منصب مدير قطاع الناشئين بالأهلي
مظهر عبدالرحمن: رفضت تمثيل نجلي لفرنسا.. وياسين: لم أتجاهله
فخري: فايلر أخبرنا أنه لن يعتمد علينا الآن.. ويرتكب أخطاء تحكيمية متعمدة
الأهلي: لنا مستحقات عند الاتفاق.. أزارو مستمر معنا.. ونتفاوض بشأن رمضان
هل يحق للأندية توقيع عقوبات على اللاعب المصاب بكورونا؟.. فضل الله يرد
تقارير: انفراجة بشأن الصفقة "الحلم" لمانشستر يونايتد
ضربة في صفوف الوداد قبل مواجهة الأهلي
فيفا في بيان بعد فتح التحقيق مع إنفانتينو: سنتعاون
" سهام صالح تحكي لـ"الخليج 365" عن تجربتها في قناة الأهلي
استون فيلا يعين الدنماركي يوهان لانج في منصب مدير الكرة
سكاي: صندوق الاستثمارات السعودي يعلن انسحابه من صفقة شراء نيوكاسل
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. سبب ابتعاد باسم علي عن الأهلي.. و "تمديد اللجنة الخماسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.