تشيلسي وبرشلونة و"فريق بيكهام" يقدمون عروضا رسمية لويليان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

استقبل البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، ثلاثة عروض رسمية، من أجل التجديد لفريقه، أو الانتقال إلى واحدة من وجهتين مختلفتين خلال الأسابيع المقبلة.

وتبعًا لشبكة "سكاي سبورتس" قدم تشيلسي عرضًا رسميًا لتجديد تعاقد لاعبه الذي تألق بشكل ملفت منذ انتهاء التوقف الذي أعقب تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم الخلافات بين الطرفين حول مدة التعاقد، والقيمة المالية.

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كما استقبل ويليان عرضين رسميين من نادي برشلونة الإسباني ونادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يشارك في ملكيته النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، ويستعد لخوض موسمه الأول في منافسات الدوري الأمريكي.

وأضافت "سكاي سبورتس" أن عرض برشلونة وافق رغبة اللاعب في الحصول على عقد يمتد لثلاث سنوات، لكن العرض الأكثر إغراءً جاء من النادي الأمريكي، الذي قدم عقدًا يمتد لثلاث سنوات ونصف، كما تضمن الراتب الأعلى.

وانضم الجناح البرازيلي إلى صفوف تشيلسي عام 2013، وساهم في تحقيق الفريق خمسة ألقاب، بينها التتويج بـ "بريميرليج" في موسمي 2014/2015 و2016/2017.