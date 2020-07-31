الرجاء وأحداد يوجهان رسالة للزمالك بثلاثية في نهضة الزمامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع فريق الرجاء البيضاوي أن يحقق فوزًا ثمينًا على حساب فريق نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" ضمن حسابات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المغربي.

محسن متولي قائد فريق الرجاء البيضاوي استطاع أن يحرز هدف فريقه الأول في الدقيقة 28 من زمن أحداث الشوط الأول من ضربة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عزز حميد أحداد المعار من صفوف الزمالك هدف فريق الرجاء الثاني.

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أحداد عاد مرة أخرى وتحديدًا في الدقيقة 69 ليسجل هدف فريقه الثالث والثاني له في المباراة، ليرفع المهاجم المعار من الزمالك إلى ستة أهداف في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة 76، قلّص لحسن دحدوح النتيجة لفريقه نهضة الزمامرة لتصبح النتيجة (3-1).

بهذه النتيجة يكون الرجاء وصل إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة مع امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة، ويصبح على بعد خمس نقاط من غريمه الوداد متصدر المسابقة والذي لديه مباراة مؤجلة أيضًا.

ويُعد الرجاء منافس الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا في دور نصف النهائي حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، على أن تقام موقعة الإياب في القاهرة في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.