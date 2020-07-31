أكرم توفيق: انتظر جلسة مع الأهلي "لوضع النقاط فوق الحروف".. وليس لديّ شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أكرم توفيق لاعب وسط فريق الجونة والمعار من فريق الأهلي، أنه ينتظر جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء "لوضع النقاط فوق الحروف" على حد قوله.

لاعب المنتخب الأوليمبي ذكر في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الجمعة :"حاليًا تركيزي مع الجونة حتى الانتهاء من الموسم الحالي".

وأضاف :"أنتظر جلسة مع مسئولي الأهلي لوضع النقاط فوق الحروف، أنا لا أشترط على الأهلي لكن أنظر للمنتخب والاحتراف".

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وتابع :"ليس لديّ مانع من العودة للأهلي، لكن أريد أن يكون ليا دور".

وعن موقفه من المشاركة في مركز الظهير الأيمن، أوضح :"اللعب في مركز الظهير الأيمن ليس مركزي، لكن لن ألعب بمستواي 100%".

وكان أكرم توفيق انتقل إلى صفوف الجونة منذ الصيف الماضي على سبيل الإعارة، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أعلن في وقت سابق عن وجود رغبة من جانب ناديه لإعادة اللاعب الشاب.

وشارك صاحب الـ22 عامًا في 17 مباراة مع الجونة خلال الموسم الحالي، ليسجل هدفين بجانب تقديم تمريرة واحدة حاسمة.