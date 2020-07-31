الشيخ يتحدث عن.. تشابه فايلر وجلال.. مركز جديد.. ورهبة اللعب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد الشيخ لاعب الأهلي بأن المدير الفني رينيه فايلر يشبه أسلوب إيهاب جلال مدربه السابق في مصر للمقاصة، قائلًا أنه ظهر في مركز لاعب الوسط ببداية فترة الإعداد.

وقال أحمد الشيخ في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "فايلر يشبه إيهاب جلال بعض الشيء، ويستطيع التعامل مع كافة اللاعبين وذكي للغاية في هذا الجانب ويحاول الاستفادة من كل لاعب في الفريق."

وتابع :"لعبت مركز 8 مع فايلر في المباراة التي لعبناها بعد فترة التوقف، وفايلر فوجئ بقدرتي على الدفاع، وإيهاب جلال من خلال الاحصاءات استطاع أن يرصد قدرتي على قطع الكرات."

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وتحدث عن الانضمام للأهلي قائلًا: "لم أنم لمدة يومين قبل الانضمام للأهلي، ولم أكن أصدق أن الأمر تم، كنت أشعر برهبة غير طبيعية، شعرت أنني طائر، وبعد التوجه للأهلي دخلت غرفة الملابس استقبلني عم حارس وهناك ناس لا يعرفهم الكثيرين من عمال ومدربين هما السبب في أي بطولة نحققها."

واختتم: "الإيقاف أثر على بدايتي مع الأهلي، لكن المشاكل التي حدثت كان لها تأثير سلبي، وفي بداية الأمر داخل غرف خلع الملابس كانت الرهبة كبيرة، شاهدت تاريخ بعيني، والتعامل معهم مختلف للغاية وساعدوني على تجاوز الرهبة سريعًا."

وأوضح سبب تغيير مظهر شعره في الفترة الأخير، قائلًا: "بعد بداية انتشار فيروس كورونا قررت عدم الذهاب إلى الحلاق، ثم بعد العودة للتدريب اتخذت قرار أنني لن أحلق شعري إلا بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا."