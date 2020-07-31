الساحر في مواجهة السفاح.. بن رحمة ومتروفيتش يتأهبان للعرض الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

في نهاية موسم مثير، تخلله توقف إجباري كحال معظم مسابقات العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في ربيع العام الحالي، يصطدم فريقا فولهام وبرينتفورد في المباراة النهائي لتصفيات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي التكميلية، المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجاوز برينتفورد نظيره سوانزي سيتي، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، كما عبر فولهام حاجز كارديف سيتي، بعد تفوقه بالنتيجة ذاتها، ليلتقيا في النهائي الذي سيحتضنه ستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في الرابع من أغسطس المقبل.

ويصاحب الفائز من فولهام وبرينتفورد نظيريه ليدز يونايتد وويست بروميتش ألبيون، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، اللذين تأهلا إلى "بريميرليج" بشكل مباشر.

وخلال المواجهة المرتقبة التي تُعد الأغلى في عالم الرياضة، بفضل العوائد المالية الضخمة التي يجنيها الصاعد لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تنصب الأنظار على مواجهة فردية خاصة للغاية، بين النجمين الأبرز في المسابقة خلال الموسم الحالي.

يقود المهاجم الصربي أليكساندر متروفيتش أحلام فولهام في عودة سريعة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم واحد من سقوط الفريق رغم الإنفاق الضخم، بينما يعد الجناح الجزائري الموهوب سعيد بن رحمة هو الوجه الأبرز في برينتفورد، واعتبره كثيرون النجم الأفضل في "تشامبيونشيب" خلال الموسم الحالي.

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لم يخيب متروفيتش ظن إدارة ناديه التي حاربت لإبقائه في صفوف الفريق عقب سقوطه إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تألق خلال موسمين متتاليين، وساهم في تأهل الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017/2018 قبل أن يسجل 11 هدفًا في منافسات "بريميرليج" بالموسم الماضي، كأحد أبرز النقاط المضيئة في موسم مخيب.

السفاح الصربي اعتلى صدارة جدول ترتيب هدافي "تشامبيونشيب" في الموسم الحالي، وتُوج بالحذاء الذهبي للمسابقة، برصيد 26 هدفًا، ورغم الخسارة الفادحة لخدماته خلال مواجهتي كارديف سيتي، بسبب تعرضه للإصابة، نجح الفريق في التأهل إلى النهائي الشهير، تزامنًا مع تعافي نجمه الأول، وعودته إلى التدريبات، ليصبح أبرز مصادر قوته المنتظرة أمام برينتفورد.

على الجانب الآخر أصبح بن رحمة أحد أبرز الأسماء المطلوبة في أندية كبرى عديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل مستويات مبهرة قدمها بقميص برينتفورد في الموسمين الأخيرين، وأكدت تقارير بريطانية عديدة أن تشيلسي يستهدف الحصول على خدمات اللاعب، الذي يسعى ناديه للحصول على 30 مليون جنيه إسترليني في حالة التخلي عنه.

وسجل النجم الجزائري 17 هدفًا في موسم "تشامبيونشيب" الحالي، كما صنع ثمانية أهداف، وحصل على التقييم الأفضل بين لاعبي المسابقة في العديد من المواقع المختصة بإحصائيات اللاعبين.

وفرض بن رحمة نفسه كأحد أفضل المراوغين في الملاعب الإنجليزية، حيث قام بـ 132 مراوغة ناجحة خلال الموسم الحالي، كمان قام بتسديد 123 كرة، وتميز بين أفضل اللاعبين أصحاب المحاولات الهجومية على مدار الموسم بإهدار 4 فرص خطيرة فقط.