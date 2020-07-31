باسم علي: إهمالي سبب ابتعادي عن الأهلي.. ولم يتحدث معي أحد للعودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف باسم علي الظهير الأيمن لفريق الجونة والمعار من صفوف الأهلي، أن إهماله سبب ابتعاده عن التشكيلة الحمراء خلال فترة تواجده منذ انتقاله من صفوف المقاولون العرب في صيف 2015.

وأضاف باسم علي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الخميس :"لا أعتبر تجربتي مع الأهلي فاشلة، سوء الحظ والإصابات عطلتني كثيرً".

وتابع :"أعتبر رقم 1 في تعطيل مسيرتي مع الأهلي هيّ الإصابات، لكن في الحقيقة أنا كنت مهمل في حق نفسي كثيرًا".

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وواصل :"حسين عبد الدايم مدرب الأحمال في الأهلي تحدث معي وقال لي أن الكرة هيّ (أكل عيشي) وبالفعل خلال آخر ستة شهور بدأت (أشتغل على نفسي)".

وأكمل :"تواجدت مع الأهلي خمس سنوات وشاركت في فترات قليلة باستثناء موسمي الأول".

وعن تواصل النادي الأهلي معه بشأن العودة بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم، قال :"لم يتواصل معي أحد من جانب الأهلي، بالتأكيد رينيه فايلر له طلبات بشأن تدعيمات الموسم الجديد، لكن في النهاية أنا لاعب في الأهلي وحاليًا معار للجونة".

وكان باسم علي انتقل إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة في مطلع الموسم الحالي (2019 - 2020).