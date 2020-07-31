مصدر لمصراوي: خلال ساعات.. فيفا سيمدد عمل اللجنة الخماسية ٤ شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أكد مصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وافق على تمديد فترة عمل اللجنة الخماسية ٤ شهور.

وكان من المفترض أن تنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية المؤقته المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة بنهاية يوليو الجاري.

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ"الخليج 365"، أن فيفا كان ينوي تمديد عمل اللجنة الخماسية ٣ شهور، واستفسر عن سر التأخر في تنفيذ اللائحة والإعداد للانتخابات.

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وأوضح المصدر، أن اللجنة الخماسية ردت بأن فترة التوقف الإجبارية بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي وصلت لأربعة شهور، حالت دون تنفيذ مهام اللجنة.

وأكمل المصدر: "الفيفا تفهم الأمر وقرر تمديد عمل اللجنة لفترة موازية للتوقف، والتي تصل لأربعة شهور، وسيرسل ذلك رسميًا في خطاب خلال ساعات".

ووفقا للمصدر، ستلتزم الخماسية بالانتهاء من إعداد اللائحة، وعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.