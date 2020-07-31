بطاقة "بريميرليج" الأخيرة.. فولهام يتجاوز كارديف ويتأهل لمواجهة برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

تجاوز فريق فولهام نظيره كارديف سيتي، رغم خسارته وسط جماهيره بهدفين مقابل هدف في مواجهة إياب التصفيات التكميلية للمؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، ليتأهل إلى مواجهة برينتفورد، في ختام موسم دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وخسر فولهام أمام نظيره الويلزي بهدفين مقابل هدف، لكنه تأهل إلى النهائي الذي سيحتضنه ستاد "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن، في الرابع من أغسطس المقبل، بفضل فوزه خارج ملعبه ذهابًا بثنائية نظيفة.

Advertisements

وسبق برينتفورد نظيره فولهام إلى النهائي ذاته، بعدما تجاوز سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بالتصفيات التي تجمع أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في جدول ترتيب "تشامبيونشيب".

تقدم كارديف سيتي عن طريق كيرتس نيلسون في الدقيقة الثامنة، قبل أن يرد فولهام سريعًا عن طريق نيسكنز كيبانو في الدقيقة التاسعة، وسجل لي توملين هدف كارديف سيتي الثاني في الدقيقة السابعة والأربعين.

وكان فريقا ليدز يونايتد وويست بروميتش قد تأهلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مباشر، عقب احتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب، في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، ويصاحبها الفائز من مواجهة فولهام مع برينتفورد إلى "بريميرليج" في الموسم المقبل.