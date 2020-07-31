رسميًا.. فيفا يمد عمل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة 4 أشهر

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يفيد بمد عمل اللجنة لمدة 4 أشهر.

وقال مصدر مسؤول باتحاد الكرة: "الفيفا أرسل خطاباً رسمياً منذ قليل بمد عمل اللجنة ٤ شهور، بحيث ينتهي عملها بنهاية شهر نوفمبر المقبل".

وتابع: "الفيفا طلب من اتحاد الكرة الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة، بجانب إجراء انتخابات اتحاد الكرة".

وواصل: "ملتزمون بتنفيذ تعليمات الفيفا، ولا يوجد في اللجنة أي اهداف أو أطماع في المناصب، ينتهي مهمتنا المكلفين بها على الوجه الأكمل". خطاباً رسمياً منذ قليل بمد عمل اللجنة ٤ شهور، بحيث ينتهي عملها بنهاية شهر نوفمبر المقبل".وتابع: "الفيفا طلب من اتحاد الكرة الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة، بجانب إجراء انتخابات اتحاد الكرة".وواصل: "ملتزمون بتنفيذ تعليمات الفيفا، ولا يوجد في اللجنة أي اهداف أو أطماع في المناصب، ينتهي مهمتنا المكلفين بها على الوجه الأكمل".

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