أحمد مجاهد: الفيفا يمد عمل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة 4 أشهر

كشف أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قرر مد عمل اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني لمدة ٤ شهور.

قال مجاهد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اليوم ٣١ يوليو و هو نهاية المدة الممنوحة من الفيفا

للجنة المشكلة في الاتحاد المصري ( normalisation committee) و نظرا لعدم استكمال الأعمال المحددة و هو ما قد يكون بسبب جائحة كوڤيد-١٩ فقد اتخذ مكتب الفيفا قراراً بمد المهلة الممنوحة للجنة أربعة أشهر لتنتهي يوم ٣٠ نوڤمبر و حددت الأعمال الموكلة للجنة بثلاثة أمور و هيأولا: تسيير الشئون اليومية للاتحادثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد ( و غيرها من المستندات اذا لزم الأمر ) و التأكد من توافقها مع لائحة و قواعد الفيفا و اعتمادها من الجمعية العموميةثالثا: كخطوة أخيرة تقوم بدور اللجنة الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات طبقا للائحة الجديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد".