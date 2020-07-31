أحمد مجاهد: الفيفا يمد عمل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة 4 أشهر

كشف أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قرر مد عمل اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني لمدة ٤ شهور.
قال مجاهد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اليوم ٣١ يوليو و هو نهاية المدة الممنوحة من الفيفا
أولا: تسيير الشئون اليومية للاتحاد
ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد ( و غيرها من المستندات اذا لزم الأمر ) و التأكد من توافقها مع لائحة و قواعد الفيفا و اعتمادها من الجمعية العمومية
ثالثا: كخطوة أخيرة تقوم بدور اللجنة الانتخابية من أجل تنظيم انتخابات طبقا للائحة الجديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد".
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