فولهام إلى نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز

بلغ فولهام نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز رغم خسارته في الإياب أمام ضيفه كارديف سيتي بهدفين لهدف مستفيدا من فوزه ذهابا بثنائية دون رد.



افتتح كورتيس نيلسون التسجيل للضيوف عند الدقيقة الثامنة، وعدّل نيسكنس كيبانو النتيجة لأصحاب الأرض بعدها بدقيقة، قبل أن يسجّل لي توملين في الدقيقة 47 هدف فوز كارديف الذي لم يكن كافياً للتأهل.



وسيتواجه يوم الثلاثاء المقبل في النهائي على ملعب ويمبلي، فولهام مع برينتفورد الذي كان حجز بطاقته بإزاحته سوانزي سيتي يوم أمس الأربعاء بفوزه عليه 3-1 في الإياب.

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