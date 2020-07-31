صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من شراء نيوكاسل

أعلن صندوق الاستثمار السعودي، اليوم الخميس، انسحابه من صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد.



وكانت صفقة البيع المقدرة بـ300 مليون إسترليني واجهت العديد من الصعوبات التي أدت لتأخيرها عدة أشهر.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن صندوق الاستثمار انسحب من صفقة شراء نادي نيوكاسل، وقال خلال بيان رسمي: "مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وناديه لكرة القدم، اتخذنا قرارًا بسحب اهتمامنا الخاص بشراء نيوكاسل يونايتد".



وأضاف: "نفعل ذلك بكل حزن، حيث كنا متحمسين وملتزمين بالاستثمار في مدينة نيوكاسل العظيمة، ونعتقد أن بإمكاننا إعادة النادي إلى موقعه التاريخي".



وتابع: "في نهاية المطاف، خلال العملية التي طالت مدتها بشكل غير متوقع، انتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين المجموعة ومالكي النادي، ولم يعد ممكنًا الحفاظ على خطة الاستثمار لدينا".



وأتم: "هذا يعود أيضًا إلى عدم وضوح الظروف التي سيبدأ بها الموسم المقبل، والمعايير الجديدة التي ستطبق على المباريات والتدريبات والأنشطة الأخرى".

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