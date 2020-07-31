إنتر ميلان يُجهز عرضًا خياليًا لضم ميسي



أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن إنتر ميلان يُجهز عرضًا خياليًا للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.



وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ولم يتفق الطرفان على التجديد حتى الآن.



ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن إنتر ميلان عازم على تحويل حلمه بضم ليونيل ميسي إلى حقيقة، وذلك خلال صفقة مجانية في صيف 2021.



وأشارت إلى أن خطة إنتر ميلان هي الجلوس مع ليونيل ميسي، والتقدم بعرض خيالي بقيمة 260 مليون يورو لمدة 4 سنوات.



وأوضحت أن ميسي سيحصل على دخل صافي يقدر بنحو 50 مليون يورو، ما يجعله يتجاوز راتب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.



وذكرت الصحيفة أن إنتر ميلان سيستفيد أيضًا على المستوى الاقتصادي من وصول ميسي، نظرًا لقيمته كنجم عالمي.

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