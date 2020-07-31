رياضة | موعد مباراة آرسنال وتشيلسي فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة آرسنال وتشيلسي فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه غدا السبت نادى أرسنال نظيره تشيلسي بديربي مدينة لندن فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لهذا الموسم على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين أرسنال أمام تشيلسي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث كأس الاتحاد الانجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادى أرسنال قد عبر الي المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نظيره نادى مانسشتر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنجلترا فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن بينما صعد نادى تشيلسي الي المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نظيره نادى مانسشتر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.