رياضة | تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك تدرس تدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بمناقشة ملف تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي مع الفارس الأبيض وقد رحب النجم التونسي بالأمر لكنه أجل تحديد القرار لما بعد نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف فرجاني ساسي أنه تلقى العديد من العروض من بعض الأندية من دول الخليج في الفترة الماضية لكنه أكد أن الأولوية ستكون للزمالك.

ويخطط مسئولو الزمالك تجديد عقد ساسي خوفًا من رحيله مجانًا وذلك لأنه من الأعمدة الأساسية في الفريق التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.