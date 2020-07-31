رياضة | باير ليفركوزن يحسم مصير كاي هافيرتز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر باير ليفركوزن يحسم مصير كاي هافيرتز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي باير ليفركوزن الألماني، مصير نجمه كاي هافرتس من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام كبار أندية أوروبا بضمه.

وقال سايمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن أنه لم تُقَدَم أي عروض حتى الآن من أجل التعاقد مع نجمه الواعد كاي هافرتس الذي يثير اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى.



وقال رولفس: "كررنا أكثر من مرة بأننا سننهي الموسم بمشاركة فريقنا بأكمله، وهذا يشمل كاي (هافرتس)، ذلك جلي بالنسبة لنا".

واستناداً إلى ما أفاد به رولفس، سيتمكن ليفركوزن بالتالي من الاعتماد على لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عاماً حتى نهاية الموسم الأوروبي، حيث يلتقي الفريق الألماني في 6 أغسطس (آب) مع ضيفه رينجرز الإسكتلندي في إياب ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" (فاز ليفركوزن ذهاباً 3-1).