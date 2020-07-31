رياضة | الايجيبشن ليج يقترب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الايجيبشن ليج يقترب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بطولة الدوري المصري من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا وستنطلق من جديد فى السادس من أغسطس المقبل.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

وجاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وقال حسام الزناتي أن ما تم إعلانه يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل العودة كالتالى:-

1- عبد الله السعيد.. 12 هدفًا.

2- محمد شريف.. 9 أهداف.

Advertisements

3- وليد سليمان.. 6 أهداف.

4- حسام حسن.. 6 أهداف.

5 - سيف الدين الجزيري.. 6 أهداف.

5- حسين الشحات.. 5 أهداف.

7- محمد سالم.. 5 أهداف.

8- مصطفى محمد.. 5 أهداف.

9- أحمد سيد.. 5 أهداف.

10- رمضان صبحي.. 4 أهداف