رياضة | تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ منافسه تشيلسي، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وتشيلسي

ويقام اللقاء الذي يجمع بين تشيلسي وبايرن ميونخ، يوم السبت الموافق الثامن من شهر أغسطس المقبل.

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وتنطلق مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت جرينتش.

وكان لقاء الذهاب بين بايرن ميونيخ وتشلسي قد انتهى بفوز الفريق الألماني بثلاثية دون رد، والذي أقيم في الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وتوقف النشاط الرياضي على مستوى العالم في منتصف شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويواجه الفائز من هذا اللقاء، المنتصر من مباراة برشلونة ونابولي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.