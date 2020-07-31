رياضة | "فيفا" يدرس إقامة حفل "الأفضل" رغم أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فيفا" يدرس إقامة حفل "الأفضل" رغم أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قد يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإقامة حفل توزيع جوائز "الأفضل" لعام 2020 رغم استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

أعلنت مجلة فرانس فوتبول مؤخراً عن إلغاء جوائز الأفضل على مستوى العالم في العام الحالي، لكن جوائز "فيفا" قد يتم تقديمها في حضور محدود، بعد إلغاء الحفل الذي كان مقرراً في ميلانو في سبتمبر (أيلول) المقبل.

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وقال متحدث باسم "فيفا" اليوم الخميس: "نقيم العديد من الخيارات بشأن مصير الحفل".

من جانبه يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة حفل توزيع جوائز الأفضل مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، خلال قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز عقب نهاية دوري الأبطال والدوري الأوروبي الشهر المقبل.