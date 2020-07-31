شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع «انفانتينو» يحسم جدل موعد انتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم اجتماع أجري، الخميس، بين جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف»، وهاني أبوريدة بصفته الدولية في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والكاف، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة بالاتحاد المصر لكرة لقدم، موعد انتخابات اتحاد الكرة.

وقال انفانتينو، خلال الاجتماع، إن اللجنة الخماسية لابد أن تدعو لجمعية عمومية في شهر سبتمبر المقبل، وموعد الانتخابات بعددها بـ45 يوما، أي أنها ستنعقد في شهر نوفمبر.

وشهد الاجتماع جدلا بشأن موعد الانتخابات لأن اللجنة الخماسية أرادت إجراء الانتخابات في شهر يناير من العام المقبل لكن الاتحاد الدولي حسم الجدل وأقر بإجرائها في شهر نوفمبر.

يذكر أن وزير الرياضة أشرف صبحي تشاور في اجتماع سابق مع اللجنة الأوليمبية، على إجراء الانتخابات لمدة عام بشكل استثنائي نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تكون هذه السنة عقب أولمبياد 2021، وهو المقترح الذي قدمه للجنة الخماسية وهاني أبوريدة، لكن الاتحاد الدولي أكد أنه يريدها لمدة 4 سنوات وأن تغييرها ممكن بعد الرجوع للوائح والقوانين المصرية.