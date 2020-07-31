شكرا لقرائتكم باسم علي: قادر على تعويض أحمد فتحي فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باسم علي نجم الأهلي المعار للجونة، أنه بدأ مسيرته الكروية في ناشئين نادي الإسماعيلي، قبل أن ينتقل للعديد من الأندية ويستقر به الحال في الجونة، وقال باسم علي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير :"لعبت حتى الأن 14 مباراة دولية في عهد المدرب الأمريكي بوب برادلي كان أبرزها أمام المنتخب التونسي والإيفواري.

وأضاف باسم علي، أنه لا يعتبر تجربة الأهلي فاشلة ولكنه يري أن سوء الحظ والإصابات المتكررة هي سبب عدم ظهوره بأفضل شكل مع الفريق الأحمر، مؤكداً أنه أهمل في حق نفسه خلال فترة تواجده في الأهلي ولكنه عاد وركز قبل رحيله عن الفريق الأحمر بـ6 أشهر ولكنه انتقل للجونة على سبيل الإعارة.

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وشدد باسم علي أن طموحه هو العودة من جديد للنادي الأهلي خاصة بعد رحيل الظهير الأيمن الأساس أحمد فتحي، مؤكدا أن قادر على تعويض الجوكر حال اتخاذ الإدارة الفنية الحمراء قراراً بعودته من جديد.

وتحدث باسم علي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة قبل الماضية بين الأهلي والترجي معلقاً :"لعبنا في أجواء صعبة للغاية واصابة هشام محمد في الرأس نتيجة الشغب الجماهيري قبل المباراة أمر اثر علينا بشكل سلبي..أري أننا كان لابد أن لا نلعب المباراة"