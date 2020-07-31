شكرا لقرائتكم مظهر عبد الرحمن: نجلى بلال رفض تمثيل فرنسا من أجل مصر وأين ربيع ياسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مظهر عبد الرحمن لاعب نادي موناكو الأسبق، أن نجله بلال تلقى عرضًا للعب باسم منتخب فرنسا مشيرًا إلى أنه يريد أن يمثل منتخب مصر قائلا:" "فخور جدًا بنجلي بلال وهو اجتهد منذ صغره وتطور كثير جدًا، وجعلته يبدأ في اليونان مع نادي بانثينايكوس اليوناني لكي لا يكون تحت ضغط".

أضاف: "واخترت هذا لكي يكون كما حدث مع محمد صلاح وبدأ في سويسرا وميدو في بلجيكا، وبلال تلقى عروضًا من فرنسا وأسبانيا ولكني رفضتها وعرض على بلال اللعب لمنتخب فرنسا قبل أزمة كورونا وأنا رفضت لأنني أريد منه تمثيل منتخب مصر".

تابع: "تحدثت مع ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب منذ أسبوع وسألني عنه ثم كأن شيئا لم يكن إم بلال يدوى في اليونان وأوروبا والنادي يجهزه كمشروع لتصعيده إلى الفريق الأول".

ورد ربيع ياسين على تصريحات مظهر عبد الرحمن، قائلًا: "تحدثت مع الأخير قبل أزمة كورونا منذ 5 شهور، وأيضًا منذ أسبوع لأننا نستعد لمعسكر منتخب مصر للشباب يوم 5 أغسطس المقبل".

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واختتم: "سنرسل للاعب ليتواجد ضمن معسكر المنتخب، ولا أتجاهل أي لاعب يمكن ولكني طلب من والد بلال بعض الأوراق ولم ترسل وكان عليه أن يجهزها".

يذكر، أن معسكر منتخب مصر للشباب ينطلق يوم ٥ أغسطس استعدادًا لتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في موريتانيا.

مظهر عبد الرحمن هو أحد لاعبي منتخب مصر والذي احترف ضمن صفوف نادي موناكو الفرنسي في وقت سابق.