شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي تهنئة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حيث حيتفل اليوم المدير الفني الفرنسي بعيد ميلاده الـ 49 ، ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك التهنئة بصورة لكارتيرون مكتوب عليها : ‏نحتفل اليَوم بعيد ميلاد مدربنا؛ باتريس كارتيرون.. كل عام وأنت بخير. ????

من ناحية أخري وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج تدريبي وتأهيلي خاص للثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم المحترفان في صفوف الفريق، لتطبيقه فور وصولهما القاهرةن وذلك لتعويض غيابهما عن فترة الاعداد التي انطلقت منذ ما يقرب من شهر استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري.