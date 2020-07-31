شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ: فايلر يشبه إيهاب جلال وبارع في التعامل النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأحمر يشبه إيهاب جلال مدرب المقاصة موضحا أن الخواجة بارع في التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية.

أضاف الشيخ، خلال حواره لقناة الأهلى:" استفدت الكثير من إيهاب جلال داخل وخارج الملعب وأضاف لى الكثير وأعشق هذه النوعية من المدربين الذين يجيدون التعامل النفسي مع اللاعبين خاصة أن هذه النقطة تجعل اللاعب يعطى أفضل ما عنده في الملعب".

Advertisements

وتحدث الشيخ، عن بداياته مع كرة القدم قائلا:" أصدقائى أو من شجعونى لخوض اختبارات الأندية وبدأت مسيرتى مع نادى تليفونات بنى سويف ثم صعدت معهم إلى الدوري الممتاز ولكنى لم أشارك مع الفريق".