شكرا لقرائتكم ديباي بديلاً في حال رحيل سانشو عن دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية مساء اليوم الخميس أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يسعى لضم الهولندي الدولي ممفيس ديباي ليكون بديلا للاعب الإنجليزي الدولي جيدون سانشو الذي يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه. وأشارت الصحيفة إلى أن ديباي، 26 عاما، الذي يرتبط بعقد مع ليون الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل، سيكون بديلا لسانشو في صفوف دورتموند حال رحيل اللاعب الإنجليزي عن صفوف الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديباي بديلاً في حال رحيل سانشو عن دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.