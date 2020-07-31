شكرا لقرائتكم توخيل يكشف مصير مبابي أمام أتالانتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن توقعاته بعدم لحاق مهاجمه الشاب كيليان مبابي، 21 عاما، بالمواجهة المرتقبة أمام أتالانتا الإيطالي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح توخيل اليوم الخميس في باريس أن فرصة مبابي في المشاركة بهذه المباراة تبدو "ضعيفة للغاية" . ويلتقي الفريقان في دور الثمانية بدوري الأبطال بالعاصمة البرتغالية لشبونة في 12 أغسطس المقبل.

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وأصيب مبابي في كاحل القدم خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على سانت إتيان 1 - صفر يوم الجمعة الماضي في نهائي كأس فرنسا.

ويتوقع غياب اللاعب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع. وقال توخيل : "كل يوم يمر قد يشهد معجزة".

وتأكد غياب مبابي عن صفوف سان جيرمان في مباراته أمام ليون غدا الجمعة بنهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية.