شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول لقطات مسجد طبيب الغلابة بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة "سوبر كورة" أول لقطات لمسجد طبيب الغلابة بنادى الزمالك حيث أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إطلاق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي على مسجد الزمالك الجديد بمقر النادى. ووصف رئيس الزمالك فى أكثر من حوار أن مسجد طبيب الغلابة يعد أكبر مسجد داخل الأندية في العالم. Advertisements ويحتوي المبنى الجديد بالزمالك على مسجد الدكتور محمد مشالي بالإضافة إلى دورين كفندق خاص لفرق النادي لتوفير تكاليف المعسكرات بالإضافة إلى صالة الجيم الخاصة بكل فرق النادي. وأعلن مسئول الزمالك عن الانتهاء من التجهيزات النهائية للمسجد خلال الفترة المقبلة.

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