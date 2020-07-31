شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 30/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار لرياضية حدثت اليوم الخميس والتي يعد أبرزها تشديد الأهلي على لاعبيه للالتزام بالإجراءات الاحترازية وانتظار الزمالك وصول بن شرقي وأوناجم.

الأهلي يحذر لاعبيه من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال "العيد"

حذر جهاز الكرة بالأهلي لاعبي الفريق من التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وتحديد خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لمنع تعرض أي منهم للإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق، والذي ما زال يعاني منه ولذلك حصل على إجازة من التدريبات لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك، وطالب مسئولو الأهلي اللاعبين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة خاصة حال سفرهم لقضاء إجازة العيد خارج القاهرة، والاهتمام بنظافة الأماكن التي سيتواجدون بها والالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دائم لمنع التقاط العدوى، وجاءت نتيجة المسحة السادسة التي أجراها الأهلي مؤخرًا سلبيًا بالنسبة لجهاز الكرة بالكامل عدا حمدي فتحي، ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع.

اللجنة الخماسية تترقب وصول خطاب "فيفا" بالمد حتى نوفمبر المقبل

تترقب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الساعات المقبلة وتحديدًا غدًا الجمعة بحد أقصى، لتحديد مصير اللجنة لاسيما أن قرار تعيين اللجنة من قبل "فيفا" ينتهي غدًا الجمعة الموافق 31 يوليو 2020، لذا لابد من تحديد مصير اللجنة بعد هذا الموعد.

ومن المنتظر أن يتضمن خطاب "فيفا" الذي سيصل خلال ساعات مد فترة عمل اللجنة حتى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، لحين إجراء الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد لائحة النظام الاساسي للجبلاية وإجراء الانتخابات المقبلة لمدة عام واحد قبل أن تجرى انتخابات جديدة بعد أولمبياد طوكيو 2021 لمدة 4 سنوات .

مران الأهلى.. فايلر يحاضر اللاعبين وفقرة بدنية بقيادة بينكيل

قاد توماس بينكيل مُخطط أحمال لفريق الأهلى اللاعبين فى فقرة تدريبات بدنيه وتأهيل في بداية مران الأهلي صباح اليوم الخميس، والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجرى حول الملعب بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنيه بالكرة، كما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحى، والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص المدير الفنى على توجيه بعض اللاعبين قبل بداية المران وكذلك تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.

اتحاد اليد يقرر استبعاد أى لاعب يشتبه فى إصابته بكورونا من المباريات

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أعطى اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر أحقية لأطباء الأندية والمرافقين استبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد ضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

اتحاد الكرة يخطر الاهلي باستدعاء خمسة لاعبين لمنتخب الشباب

تلقى النادي الأهلي خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب خلاله استدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2001؛ للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب المقرر انطلاقه في 5 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا ، وقع اختيار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على كل من حمزة علاء (حارس مرمى) ومحمد المغربي (مدافع) ومحمد أشرف (ظهير أيسر) وأحمد أشرف (صانع ألعاب) وأحمد نبيل "كوكا" (لاعب وسط)، وذلك من أصل 17 لاعباً تم استدعائهم للمعسكر.

الأهلى يتقدم بالبلاغ رقم«13» للنائب العام ضد رئيس الزمالك

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، اليوم الخميس، الإدارة القانونية بالأهلي بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على «الفيس بوك» أمس، وجاء تكليف رئيس الأهلي للإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه، لاسيما أن النادي الأهلي صاحب النشأة الوطنية، ورئيسه محمود الخطيب لا يزايد أحد على موقفه الواضح والداعم للسيد رئيس الجمهورية؛ لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية. وكذا مساندة مؤسسات الدولة التي تبذل أقصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن. وهو ما أكد عليه رئيس الأهلي في كلمته الأخيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ ثلاثة أيام.

الزمالك ينتظر وصول بن شرقي وأوناجم

ينتظر مسئولو نادي الزمالك وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قادمان من بلادهما خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى الزمالك كل الأزمات التي كانت تعيق وصولهما للقاهرة وفي مقدمتها ظروف الطيران بين المغرب ومصر، وكذلك المستحقات المتأخرة للاعبين لدى نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يصل الثنائي خلال 48 ساعة وذلك وفقا لتأكيدات مسئولي الزمالك الذين تحدثوا منذ أيام عن موعد عودة وصول الثنائي المغربي، حيث كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن تواصله مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب ، من أجل حسم عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من بلادهما للمشاركة في تدريبات الزمالك، وأشار أمير مرتضي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.