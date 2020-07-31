شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يستخدم 3 ملاعب لتدريبات لاعبى المنتخب استعدادًا لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت تدريبات منتخب ألعاب القوى، في إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى، وذلك بعد أن خضع اللاعبون لتحاليل صورة الدم، وكذلك مسحات كورونا، للاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين قبل البدء في التدريبات، والتي انطلقت باستاد القاهرة، على مستوى منافسات الرمى.

ومن المقرر أن تقام التدريبات في 3 ملاعب، الأول باستاد القاهرة للاعبى منتخب الرمى، بينما المركز الأولمبي تمت مخاطبته لاستقبال تدريبات الجرى، واستخدام صالة الجيم، بينما تمت مخاطبة استاد الإسكندرية لاستقبال تدريب بسنت حميدة بطلة العالم، وبالإضافة إلى أحد اللاعبين من منتخب الشباب، حيث إن محل سكنهم في الإسكندرية، وبالتالي فتدريبهم فى محيط سكنهم أفضل من قدومهم إلى القاهرة بصورة يومية.

وخضع 17 لاعبًا ولاعبة، لتحاليل الدم وكورونا، بمقر الاتحاد، وهم المرشحون بقوة للتأهل للأولمبياد من خلال البطولات المقبلة.

وكان اتحاد ألعاب القوى قرر من قبل رفض خضوع اللاعبين لتحليل كورونا، بداع عدم وجود أموال بالاتحاد، وتم اتخاذ قرار الاكتفاء بتحليل الدم فقط، ولكن بعد ذلك تم التراجع عن هذا القرار والموافقة على مسحات كورونا، وبعد تحديد موعد سحبى العينات تم التأجيل بعد أن علم مسئولو الاتحاد أن هناك بروتوكولا سيتم توقيعه بين مسئولى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إحدى الشركات، على أن يتم إجراء التحليل والمسحات على نفقة الوزارة واللجنة دون تحمل الاتحاد أى أعباء مالية، فتم تأجيل سحب العينة من الأحد الماضى إلى الثلاثاء، وبعد التأكد من عدم صحة المعلومة، تقرر فى النهاية سحب العينة