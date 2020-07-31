شكرا لقرائتكم خبر عن قبل استئنافه بعد توقف كورونا.. تعرف على كشف حساب الزمالك فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى كل ما قدمه أبناء ميت عقبة فى المسابقة المحلية قبل توقفها بسبب جائحة كورونا.

- الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى

احتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

واتخذ اتحاد الكرة قرارا بخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك فى نهاية الموسم، بجانب اعتباره مهزومًا أمام الأهلى بنتيجة 2 / 0، فى المباراة التى كانت مؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

- الزمالك يُسجل 4 أهداف من ركلات جزاء فى الدورى

أحرز الزمالك 4 أهداف من ضربات جزاء، بعدما احتسب له 5 ركلات جزاء هذا الموسم، أمام أندية إنبى وبيراميدز وحرس الحدود والإسماعيلى، وأحرزها جميعًا محمود علاء، مدافع الأبيض، فيما أهدر علاء ركلة جزاء واحدة أمام أسوان.

- 34 إنذارًا و3 كروت حمراء احتسبوا ضد الزمالك

فيما تلقى لاعبو الزمالك 34 إنذارًا خلال مبارياتهم هذا الموسم فى الدورى الممتاز، مقابل 3 كروت حمراء، حيث تعرض طارق حامد للطرد مرتين أمام مصر للمقاصة وأسوان، فيما طُرد فرجانى ساسى أمام المقاولون العرب.

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- الزمالك يُسجل فوزه الأكبر فى الدورى على حساب طنطا

كما حقق الزمالك فوزه الأكبر هذا الموسم على حساب طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز ثلاثية الأبيض عمر السعيد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، وأحرز وليد فرج هدفى أبناء السيد البدوى.

- طلائع الجيش صاحب أكبر فوز على الزمالك

وتُعد الهزيمة الأكبر للزمالك بالنتيجة نفسها 3 / 2، أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز ثلاثية الطلائع محمد شحاتة وناصر منسى وأحمد سمير، واحتسب ضد الأبيض ركلة جزاء أهدرها عاصم صلاح، فيما أحرز للزمالك مصطفى محمد وكريم بامبو.

- مصطفى محمد وزيزو يتقاسمان صدارة هدافين الزمالك

فيما تصدر الثنائى مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، لقب هدافى الزمالك فى مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث أحرز كلا منهما 5 أهداف للأبيض فى المسابقة المحلية.

- محمود علاء الأكثر مشاركة مع الزمالك فى الدورى

يُعد محمود علاء، مدافع الزمالك، هو الأكثر مشاركة مع الزمالك فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث شارك فى 13 مباراة مع الأبيض، بمعدل 1170 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وحصل على إنذار.