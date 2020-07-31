شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي يتحدثان عن التصعيد للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد فخري، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتصعيده والتدريب رفقة الفريق الأول لكرة القدم، وأشاد اللاعب، في تصريحات على قناة ناديه، باستقبال اللاعبين الكبار، ودعمهم الكامل له في تدريبه الأول معهم، ومنحه الثقة الكاملة في التعبير عن إمكاناته بلا رهبة أو خوف، وأضاف أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، مؤكدًا أنه ينتظر ظهوره الرسمي والحصول على فرصة في تشكيلة الفريق الرئيسية، وأكد أنه يعلم قيمة قميص النادي الأهلي وتحديدًا رقم 10، معربًا عن أمله في ارتدائه مع الأهلي يومًا، والمساهمة في إحراز البطولات مع الفريق لإسعاد جمهور الأهلي العظيم.

وقال عربي بدر، لاعب الشباب والفريق الأول بالأهلي إنه أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي، حيث يوجد في فرق القطاع منذ 9 سنوات، بعدما اجتاز اختبارات الناشئين، وأضاف أنه يدين بالفضل لكل المدربين الذين عمل معهم في قطاع الناشئين، إلا أنه يعتبر الكابتن عادل عبد الرحمن صاحب فضل عليه، بعدما أشركه في فريق الشباب مواليد 97 وكان دائمًا ما يشيد بمستواه.

وقال إنه يعتبر حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب مصر الأسبق مثله الأعلى في مركز لاعب الوسط المدافع، واختتم حديثه بالتأكيد أنه محترف في النادي الأهلي.. الذي لا يقل عن أي نادٍ كبير في أوروبا، ويتطلع للمشاركة الرسمية مع الفريق الأول بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في بعض المباريات الفترة الماضية.

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