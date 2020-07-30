شكرا لقرائتكم خبر عن دورى السلة الأمريكى يعود بعد توقف أربعة أشهر ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين الموسم فى عزلته فى أورلاندو الخميس، بمشاركة 89 لاعبا دوليا من 34 دولة بعد أربعة أشهر ونصف من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتضم قائمة المشاركين ثمانية لاعبين سبق لهم اللعب فى مباراة كل النجوم، من بينهم اليونانى يانيس أنتيتوكومبو، لاعب ميلووكى باكس الحاصل على جائزة أفضل لاعب فى الموسم الماضى، والسلوفينى لوكا دونتشيتش، لاعب دالاس مافريكس، بالإضافة إلى الكاميرونى جويل إمبيد، لاعب ارتكاز فيلادلفيا سيفنتى سيكسرز.

وواصل أنتيتوكومبو- البالغ عمره 25 عاما- تألقه هذا الموسم، وبلغ معدل تسجيله 29.6 نقطة فى المباراة، بالإضافة إلى الاستحواذ على 13.7 كرة مرتدة فى المباراة.. وهذان الرقمان هما الأفضل فى مسيرته حتى الآن، ويتصدر فريقه باكس القسم الشرقى برصيد 53 فوزا و12 هزيمة.