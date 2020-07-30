شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف عن مصير أزارو مع الأهلي ويتحدث عن التماس عقوبات السوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي بصدد تقديم التماس بشأن عقوبات لاعبي الفريق على هامش أحداث السوبر المصري أمام الزمالك.
وأضاف عبدالحفيظ خلال تصريحات لقناة الأهلي:" سنتقدم بالتماس لاتحاد الكرة لتخفيف عقوبات لاعبي الأهلي".
وعن مصير المغربي وليد أزارو قال:" أزارو بات الاّن على قوة الأهلي بعد فسخ التعاقد مع الاتفاق السعودي".
وأكمل مدير الكرة بالأهلي:" أزارو لا يحق المشاركة له في المباريات المقبلة ولكنه سعود لتدريبات الفريق".
وأنهى تصريحاته قائلاً:" مشاركة صالح جمعة في المباريات من عدمه أمر بخص الجهاز الفني وحده، حسب رؤية السويسري فايلر".
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