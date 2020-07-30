شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يستعيد بريقه فى الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بريقه فى الكالتشيو الإيطالى وسجل هدفين لفريقه ميلان أمام سامبدوريا ليساهم فى فوز فريقه 4-1 على مستضيفه سامبدوريا ليبقى دون هزيمة منذ استئناف دورى الدرجة الأولى الإيطالى لكرة القدم.

تقدم ميلان بعد مرور أربع دقائق بعد أن لعب أنتى ريبيتش تمريرة عرضية من جهة اليسار ليضعها إبراهيموفيتش غير المراقب برأسه فى شباك فلاديميرو فالكونى حارس سامبدوريا الذى كان يخوض أول مباراة له فى دورى الأضواء الإيطالى فى سن 25.

لكن فالكونى تصدى ببراعة لمحاولة أخرى من إبراهيموفيتش قبل الاستراحة بعد أن سدد اللاعب السويدى كرة أبدلت اتجاهها.

وتعملق دوناروما ليتصدى لركلة حرة سددها فابيو كوالياريلا بعد الاستراحة قبل أن يضيف هاكان شالهان أوغلو الهدف الثانى فى الدقيقة 54.

وألغى الحكم الهدف فى البداية بسبب وجود مخالفة لكنه احتسبه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وصنع شالهان أوغلو الهدف الثالث بتمريرة إلى إبراهيموفيتش الذى سجل من زاوية ضيقة بعدها بأربع دقائق.

وكان هذا هو الهدف التاسع فى الدورى للاعب السويدى البالغ من العمر 38 عاما منذ عودته لفترة ثانية مع ميلان فى يناير الماضى.

وأنقذ دوناروما ركلة جزاء نفذها جونزالو مارونى ورغم أن كريستوفر أسكيلدسن قلص الفارق لسامبدوريا أضاف رفائيل لياو الهدف الرابع لميلان.

واستمر ميلان فى المركز السادس برصيد 63 نقطة ليحجز مكانا فى الدور التمهيدى الثانى للدورى الأوروبى الموسم المقبل.

من جهة أخرى أنعش ليتشى آماله فى البقاء فى الدورى الإيطالى عندما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مستضيفه أودينيزى الأربعاء الماضى بينما تعرض جنوه، الذى يصارعه للنجاة من احتلال آخر مراكز الهبوط، لهزيمة ساحقة 5-صفر خارج أرضه أمام ساسولو.

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وظل جنوه فى المركز 17 بين 20 فريقا متقدما بمركز واحد عن منطقة الهبوط لكنه يبتعد بفارق نقطة واحدة عن ليتشى قبل مباراة واحدة على النهاية.

وسيستضيف جنوه، أقدم أندية إيطاليا المحترفة، فيرونا فى مباراته الأخيرة يوم الأحد المقبل بينما سيلعب ليتشى على أرضه أمام بارما فيما هبط بريشيا وسبال بالفعل.

وسجل ساسولو غزير الأهداف، الذى دائما ما يبقى منافسا صعبا لجنوه، هدفين فى الشوط الأول عندما أرسل حامد تراورى تسديدة من مدى قريب فى الشباك وضاعف دومنيكو بيراردى النتيجة.

وأضاف فرانشيسكو كابوتو ثنائية بعد الاستراحة بينما أحرز جياكومو راسبادورى الهدف الآخر بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل.