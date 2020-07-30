شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ستاد الاسكندرية يتحدث عن استضافة نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن إمكانية استضافة ملعب ستاد الإسكندرية الرياضي لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، حال وصول الأهلي والزمالك للمباراة النهائية.

ويلاقي الأهلي الوداد المغربي، في حين يقابل الزمالك فريق الرجاء المغربي بنصف نهائي المسابقة القارية.

وتواصل «المصري اليوم» مع الدكتور محمد عبدالرازق، مدير هيئة ستاد الاسكندرية، حيث قال:«لم نتلق أي أخطار بشأن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ولم يتم إبلاغنا بشىء».

وأضاف عبدالرازق:«نحن جاهزون وعلى أتم استعداد لاستضافة حدث مثل هذا إذ طلب منا أو تم ترشيحنا».

وأنهى تصريحاته قائلاً: «ستاد الاسكندرية هو أقدم ملعب في قارة أفريقيا ونحن بالطبع أولى من استضافة هذا الحدث القاري الكبير وسنكون على قدر المسئولية إذا نُلنا هذا الشرف».

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