شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوناجم يعودان للزمالك خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسؤولو الزمالك عن وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى، من المغرب إلى القاهرة، خلال الساعات المقبلة للانضمام إلى الفريق، استعدادًا لعودة منافسات الدورى العام، 6 أغسطس، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويسعى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة فى نادى الزمالك، لإعادة الثنائى المغربى عن طريق رحلات ترانزيت، بسبب عدم وجود طيران مباشر بين مصر والمغرب، وتحديدًا عدم وجود رحلات لأغلب الدول من المغرب، ويبحث المشرف العام على الكرة فى النادى عن رحلات لإعادة الثنائى، وعلى الأرجح ستكون رحلات عن طريق فرنسا أو دبى، حيث ينتظر مسؤولو الأبيض أقرب رحلة للحجز لهما بها خلال الساعات المقبلة، بعد إنهاء كل الأوراق الخاصة بسفرهما من المغرب.

ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لتجهيز جميع لاعبى الفريق استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضى، الذى سيبدأ بمواجهة المصرى البورسعيدى يوم 8 أغسطس، لذا يسعى مسؤولو الأبيض لاستعادة الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لتجهيزهما استعدادا للمرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، استقر كارتيرون، على استمرار 5 ناشئين مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتى نهاية الموسم الحالى، بعد تألق الناشئين فى معسكرى برج العرب، وظهورهم بشكل رائع فى المباريات الودية.

وأبلغ كارتيرون جهازه المعاون باستمرار حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد، مؤكدًا أن اللاعبين الخمسة سينجحون مع الفريق خلال الفترة المتبقية لما يمتلكونه من شخصية داخل الملعب ومقومات فنية تتيح لهم الاستمرار مع الكبار.

وقرر الجهاز الفنى الاكتفاء بالمباريات الودية الخمس التى خاضها الفريق خلال معسكرى برج العرب الأول والثانى، استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية، كما قرر دخول اللاعبين فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من غد السبت، وذلك حتى عودة بطولة الدورى.

وفى شأن مختلف، أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفى محمد، لاعبو الفريق، لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية.

Advertisements

وأضاف أسامة أن الثلاثى شعروا بإجهاد عضلى خفيف خلال مواجهة طلائع الجيش.