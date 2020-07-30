شكرا لقرائتكم خبر عن خاص- شادي محمد ينصح الأهلي بصفقتين جديدتين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد، نجم خط دفاع فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أن النادي الأحمر في حاجة لتدعيم مركزين بصفوفه خلال الموسم الجديد.

وقال شادي في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" :أتمنى في البداية أن يقوم مجلس إدارة الأهلي بتلبية مطالب المدير الفني فايلر، فهو أدرى منا بشئون الفريق واحتياجاته خلال الفترة المقبلة".

وواصل قائد الأهلي السابق تصريحاته:" أرى أن الفريق في حاجة لظهير أيمن قوي مع محمد هاني، وربما يكون باهر المحمدي نجم الاسماعيلي هو كلمة السر كونه جوكر ويجيد في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع أيضاً".

وأتم تصريحاته قائلاً:"إن لن يستطع الأهلي اجبار صالح جمعة على الالتزام ودخوله فورمة المباريات فعلى النادي التعاقد مع صانع ألعاب جديد، لأنه مركز صانع اللعب في غاية الأهمية وهو حلقة الوصل في صفوف أي فريق".