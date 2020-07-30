شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهدد لاعبيه بالعقوبات.. و48 ساعة إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى باتخاذ عقوبات صارمة ضد أى لاعب يتهاون فى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وطالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اللاعبين باتباع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعى وعدم الزيارات العائلية المتعارف عليها خلال عيد الأضحى، لتقليل فرص الإصابة بكورونا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين إجازة 48 ساعة، بداية من اليوم الجمعة حتى غد السبت، ثم يعود للتدريب مرة أخرى، الأحد، استعدادًا لعودة بطولة الدورى، 6 أغسطس، ومنافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، أمام الوداد المغربى ذهابًا وإيابًا.

من جهة أخرى، عبّر محمود عبد المنعم «كهربا»، خلال تصريحات إعلامية، عن سعادته بالوجود داخل النادى الأهلى، مشيرًا إلى أنه أحد أبناء قطاع الناشئين، بعدما انضم إلى صفوفه وهو فى الخامسة عشرة من عمره.

وأضاف أن عقده مع النادى أبدى، وأن الأهلى بيته الذى عاد إليه بعد غياب، ولن يرحل عنه مجددًا أيًّا كانت الأسباب.

وكشف عن أصعب لحظات حياته، قائلًا، إن هذه اللحظة كانت عندما رحل عن قطاع الناشئين بالأهلى وانتقل إلى صفوف إنبى.

وأضاف أنه قطع عهدًا على نفسه أمام والده أنه سيعود إلى النادى الأهلى مجددًا، وهو ما تحقق فى مطلع العام الجارى بالإصرار والعزيمة.

وأعرب عن سعادته البالغة بدعم جمهور الأهلى له منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، وأنه سبب رئيسى فى ارتفاع معنوياته، متعهدًا بالعمل والقتال لإسعاد الجماهير وتحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا، وأكد أنه يعيش أفضل تجاربه فى مسيرته الاحترافية بالنادى الأهلى، ويسعى للعب بقميص الأهلى لسنوات طويلة، وحصد العديد من الألقاب والبطولات، ولا يتطلع إلى الاحتراف.

وأشاد بزميله فى الفريق عمرو السولية، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين فى مصر، مشيرًا إلى أن السولية يحضر قبل الفريق لخوض تدريبات منفردة فى «الجيم».

وقال إن تسجيله هدف منتخب مصر فى شباك المنتخب المغربى فى نهائيات أمم إفريقيا 2017 هو الأغلى فى مسيرته، بعدما أهدى الفراعنة فوزًا غائبًا على حساب أسود الأطلسى.

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وحول مسيرته المهنية بعيدًا عن كرة القدم، قال إنه كان سيفكر فى احتراف التمثيل.

واختتم اللاعب حديثه بالإشادة بجمهور النادى الأهلى، معربًا عن أمله فى رد جزء ولو بسيط مما يقدمونه للنادى دون مقابل، وأن يكون عند حسن ظنهم وأحد أسباب سعادتهم بحصد كل الألقاب.

فيما تعهد صالح جمعة ببذل أقصى ما لديه لإسعاد الجمهور، الذى يقدم له الدعم الكامل، خصوصًا فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أن ردود فعل الجمهور وترحيبهم بعودته لتدريبات الفريق الجماعية جعلته «مكسوف»، لتقصيره فى حق النادى وجماهيره. وشدد على أنه يخوض تدريباته مع الفريق وينتظر الفرصة التى لن يفرط فيها مجددًا، لمصالحة جمهور الأهلى العظيم الذى لا يتوانى فى دعم ومساندة الفريق فى كل المواقف.