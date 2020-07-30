شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي عن أزمة نادي القرن: الزمالك شارك في بطولات أفريقيا وصيفاً للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عدلي القيعي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" على شاشة قناة الأهلي، أن الزمالك شارك في بطولات الأندية الأفريقية وهو وصيفاً للاهلي في الدوري.
وأضاف القيعي:"لماذا لا يتحدث الزمالك عن معايير نادي القرن الحالي على الرغم من أنها المعايير نفسها التي يعترض عليها الزمالك بشان اللقب في القرن الماضي".
وواصل:"الأهلي هو منح الزمالك المشاركة في بطولات أفريقيا فكان هو البطل والفريق الأبيض وصيفاً".
وأنهى تصريحاته قائلاً:" المسئولون أزاحوا من أمام الزمالك أندية المحلة والمقاولون وغيرها من أجل أن يحصل على المركز الثاني ويشارك في بطولات أفريقيا".
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