شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أمريكى يؤجل تمديد عقد «الشامى» مع الإسماعيلى.. ورفض رحيل «صادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب محمد الشامى، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، مهلة للتفكير فى عرض مسؤولى قلعة الدراويش، لتمديد عقده مع الفريق، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وفتحت لجنة التعاقدات خطوط اتصال مع اللاعب على مدار الأيام الماضية لتمديد عقده، ولكن اللاعب طلب مهلة، بعدما تلقى أكثر من عرض من الدورى الممتاز، وكذلك من أحد أندية الدورى الأمريكى، وهو العرض الأقرب للاعب، خاصة أنه يريد خوض تجربة احترافية، وطلب اللاعب الانتظار لنهاية الموسم لحسم قراره النهائى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أوصى فيه الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، بعدم رحيل محمد الشامى، مؤكدًا على ضرورة استمرار اللاعب، لاسيما أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى.

فيما رفض الجهاز الفنى رحيل محمد صادق، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل الحاجة إلى خدماته الفنية بالموسم الجديد، وتلقى محمد صادق عرضًا للانتقال إلى صفوف سموحة، بدءًا من الموسم الجديد، ولكن رفض مسؤولو النادى وطالبوا اللاعب بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وعدم التفكير فى الرحيل لأى ناد لحاجة الفريق له.

من جهة أخرى، خاض الفريق، أمس الأول الأربعاء، مباراته الودية الثانية أمام مصر المقاصة على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس، بعدما انتهت نتيجة المواجهه الأولى بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى نظيره المصرى يوم 14 أغسطس، باستاد برج العرب، بالأسبوع الــ19 من الدورى العام، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20، كما يحل ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21، على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.