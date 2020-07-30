شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي تستعرض تصريحًا ‏مثيرًا لحارس المحلة: «أفرح بأهداف الزمالك في شباكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرضت قناة النادي الأهلي بعض من التصريحات المثيرة لبعض نجوم كرة القدم خلال البرامج التليفزيونية رداً على ما أدلى به فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق بشان وجود محاملات تحكيمية لأندية ومنتخبات مصر في العقود الماضية.

وذاعت قناة الأهلي عبر برنامج "ملك وكتابة" تصريحاً لحارس غزل المحلة السابق ناصر فاروق، في حلقة سابقة على قناة النهار مع الاعلامي كريم حسن شحاتة.

وقال ناصر فاروق:" أفرح حين يسجل الزمالك بشباكي، وليس لدي أي أزمة في ذلك، فأنا أنتمي للنادي الأبيض".

وأوضح:" إذا كان الزمالك ينافس على الدوري ويحتاج لهدف أو فوز فلاتوجد أزمة لدي من تسجيله في مرماي".

ورد كريم شحاتة على حارس المحلة قائلاً:" أنت تقول كلام خطير على الهواء، ليعود حارس المحلة للتعليق على الأمر:" لا توجد مشكلة، هذه حقيقة".

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