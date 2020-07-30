فولهام يواجه برينتفورد في نهائي ملحق الصعود الى البريمرليغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

حجز نادي ​فولهام​ مكانه في المباراة النهائية لملحق الصعود الى دوري الاضواء في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز بالرغم من خسارته امام ضيفه ​كارديف​ سيتي بنتيجة 2-1 في إياب الدور الفاصل من دوري البطولة الدرجة الاولى.



واستفاد ابناء المدرب سكوت باركر من نتيجة لقاء الذهاب حيث فازوا 2 - 0 على ارض كارديف لحسم التاهل ومواجهة برينتفورد في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي في الرابع من اب المقبل.

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وبالعوة الى اللقاء فقد شهدت الدقائق الاولى اثارة كبيرة حيث افتتح كارديف التسجيل عبر نيلسون د 8 وعادل فولهام بسرعة عبر كيبانو د 9 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

في الشوط الثاني اعاد كارديف نفس السيناريو وسجل مبكرا عبر توملين د 47 الا ان هذا الهدف لم يكن كافيا لتنتهي المباراة 1 - 2 لكارديف ويتاهل فولهام الى النهائي مستفيدا من نتيجة لقاء الذهاب.