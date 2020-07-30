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فولهام يواجه برينتفورد في نهائي ملحق الصعود الى البريمرليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

حجز نادي ​فولهام​ مكانه في المباراة النهائية لملحق الصعود الى دوري الاضواء في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز بالرغم من خسارته امام ضيفه ​كارديف​ سيتي بنتيجة 2-1 في إياب الدور الفاصل من دوري البطولة الدرجة الاولى.

واستفاد ابناء المدرب سكوت باركر من نتيجة لقاء الذهاب حيث فازوا 2 - 0 على ارض كارديف لحسم التاهل ومواجهة برينتفورد في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي في الرابع من اب المقبل.

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وبالعوة الى اللقاء فقد شهدت الدقائق الاولى اثارة كبيرة حيث افتتح كارديف التسجيل عبر نيلسون د 8 وعادل فولهام بسرعة عبر كيبانو د 9 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

في الشوط الثاني اعاد كارديف نفس السيناريو وسجل مبكرا عبر توملين د 47 الا ان هذا الهدف لم يكن كافيا لتنتهي المباراة 1 - 2 لكارديف ويتاهل فولهام الى النهائي مستفيدا من نتيجة لقاء الذهاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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