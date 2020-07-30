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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فولهام يواجه برينتفورد في نهائي ملحق الصعود الى البريمرليغ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
حجز نادي فولهام مكانه في المباراة النهائية لملحق الصعود الى دوري الاضواء في الدوري الانكليزي الممتاز بالرغم من خسارته امام ضيفه كارديف سيتي بنتيجة 2-1 في إياب الدور الفاصل من دوري البطولة الدرجة الاولى.
واستفاد ابناء المدرب سكوت باركر من نتيجة لقاء الذهاب حيث فازوا 2 - 0 على ارض كارديف لحسم التاهل ومواجهة برينتفورد في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي في الرابع من اب المقبل.
وبالعوة الى اللقاء فقد شهدت الدقائق الاولى اثارة كبيرة حيث افتتح كارديف التسجيل عبر نيلسون د 8 وعادل فولهام بسرعة عبر كيبانو د 9 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
في الشوط الثاني اعاد كارديف نفس السيناريو وسجل مبكرا عبر توملين د 47 الا ان هذا الهدف لم يكن كافيا لتنتهي المباراة 1 - 2 لكارديف ويتاهل فولهام الى النهائي مستفيدا من نتيجة لقاء الذهاب.
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