جوليني: نتمنى بقاء ناينغولان معنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

اعرب رئيس نادي ​كالياري​ ​توماسي جوليني​ عن امله بالابقاء على خدمات اللاعب البلجيكي ​ناينغولان​ المعار من نادي ​انتر ميلانو​.

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وكان اللاعب البلجيكي قد قدم اداءا مميزا منذ انضمامه للفريق الامر الذي جعل الادارة تفكر في الابقاء على خدماته.

وقال جوليني في تصريحات صحفية:"نتمنى بقاء رادجا ناينغولان معنا في الموسم المقبل ، لم نتحدث معه بعد ، ولكن في النهاية كل شيء في يد إدارة إنتر ميلانو".

وواصل تصريحه قائلا:"إذا أراد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الاحتفاظ بناينغولان ، فسيبقى مع النيرازوري ، ولكننا سنتحدث عنه مرة أخرى ربما في شهر ايلول".