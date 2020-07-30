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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوليني: نتمنى بقاء ناينغولان معنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
اعرب رئيس نادي كالياري توماسي جوليني عن امله بالابقاء على خدمات اللاعب البلجيكي ناينغولان المعار من نادي انتر ميلانو.
وكان اللاعب البلجيكي قد قدم اداءا مميزا منذ انضمامه للفريق الامر الذي جعل الادارة تفكر في الابقاء على خدماته.
وقال جوليني في تصريحات صحفية:"نتمنى بقاء رادجا ناينغولان معنا في الموسم المقبل ، لم نتحدث معه بعد ، ولكن في النهاية كل شيء في يد إدارة إنتر ميلانو".
وواصل تصريحه قائلا:"إذا أراد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الاحتفاظ بناينغولان ، فسيبقى مع النيرازوري ، ولكننا سنتحدث عنه مرة أخرى ربما في شهر ايلول".
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